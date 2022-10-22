2022年只剩下2個月，接下來的運勢到底如何呢？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，年底前4個星座有機會翻身，人生由逆轉勝，例如射手座桃花朵朵開，能與曖昧對象關係更進一步，而運勢最旺的牡羊座，在工作中會獲得貴人幫助，就算有人想陷害他們，牡羊座總是能順利解決，在職場上大放異彩，桃花運也非常旺。

第4名丶獅子座

10月陸續有行星恢復順行，土星落於獅子的婚姻宮位，獅子座過去以事業為主或玩心太重，主要是因為在感情上受過傷，使他們想用忙碌工作或夜夜笙歌麻痺自己，不過到了10月底，這種情緒會慢慢獲得緩解，單身者有機會遇到心儀對象，身邊有伴的人則會動結婚念頭，開始對未來做規劃，只要好好溝通，有機會在年底前定下婚期。

第3名丶射手座

愛情金星、溝通水星在年底進入射手座的命宮，他們的桃花將迎來好結局，單身者桃花運旺，若是有曖昧對象，彼此關係會更進一步，對方會經常主動噓寒問暖，甚至還會接送上下班，而有伴侶者，戀情會升溫，過去的紛爭煙消雲散，特別是未婚男女，最近這段時間更是婚談的最佳時機，若現在開始著手準備，有望在農曆年前順利登記。

第2名丶雙子座

10月底「火逆」在雙子座的命宮逆行，不過越接近年底，火星就會恢復順行，大吉星「木星」將在年底進入「福德宮」，而且會停留大半年，雙子座將轉運，身邊都是貴人，尤其在職場上，不只有主管提拔，還受到客戶照顧。年底前無論做什麼，他們在貴人的幫助下都能順利進行，就算遇到小人搗亂，也能靠優秀工作能力，還有左右逢源的貴人運解決。

第1名丶牡羊座

大吉星「木星」在年底會進入牡羊座，他們終於能告別過去衰運，工作丶事業上會有新轉機，甚至可能有貴人、新機會降臨，除此之外，牡羊座在這段時間會對事業產生新看法，開始想嘗試創業、兼職或轉職，越是接近年底，牡羊座越能享有日漸增高的人脈與資源，過去辛苦經營的工作能獲得成功，在愛情方面，單身者會勇於追求自己的愛，年底前容易遇到新桃花。