距離進入11月還剩7天，小孟老師在臉書粉專點名4生肖，生肖龍、生肖雞、生肖馬、生肖猴在11月的財運相當旺，不管是錢財或職場上會有很多好事發生，即使不順利，最後都會有貴人雪中送炭拉你一把。

▍第四名：生肖龍

生肖龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者，在11月屬龍的人在想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提拔，因此生肖龍事業及財運雙雙提升，運勢相當不錯。

▍第三名：生肖雞

11月生肖雞有偏財運，例如只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦活動，因而得到不錯的獎項，或是買彩券很容易中獎，若多做善事累積福報，好運便能更持久。

▍第二名：生肖馬

11月生肖馬會因為貴人相助而有額外財富，例如工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少的底薪，當狀態不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。

▍第一名：生肖猴

生肖猴的人11月在職場上的成績越來越穩定，平時雖然總會想買東買西，但還是會儲蓄，然後發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓生肖猴心裡很踏實，也願意節省做不必要的消費，財運非常旺盛。