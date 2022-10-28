鹿港天后宮將在水官大帝誕辰，舉辦遵循傳統科儀、疏文祝禱、燒化補庫金紙，代信眾補運補財庫。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

農曆10月15日（國曆11月8日）下元節是水官大帝誕辰，也是民間俗傳最後補財運的大吉日。有400多年歷史的鹿港天后宮，當天將舉辦遵循傳統科儀、疏文祝禱、燒化補庫金紙；代信眾補運補財庫。

鹿港天后宮主任委員張偉東說，人在世間有個承裝財富的財庫，是行善積德的儲蓄、放置錢財的地方，透過補運補財庫，能祈消災解厄、神明賜福。

鹿港天后宮將於11月8日水官大帝聖誕當日，代信眾完成補運補財庫，遵循傳統禮俗，道士祈福法會疏文祝禱，燒化補財庫、補運、祈福、招貴人等各式金紙。

鹿港天后宮表示，法會儀式後，還有各式超強轉運過爐結緣品，經媽祖加持保庇後都會寄送到府，有內置靈符的媽祖小神衣，可隨身攜帶；過爐發財水，象徵扭開轉「運」瓶蓋，可全家人飲用保平安或談重要業務前飲用助溝通順暢、業績達標。

鹿港天后宮「補運補財庫」申購日期：10月1日至11月6日止。參與報名通路：鹿港天后宮現場中殿服務台、鹿港天后宮官網。這個消息讓不少信徒很振奮，希望經媽祖加持保庇，祈年末前再旺一波。