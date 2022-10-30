許多人都相當羨慕異性緣好的人，因為他們不管到哪都特別受歡迎，桃花運相當好，不過《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬龍、虎、猴的男人雖然異性緣超好，身邊從來不缺異性，但他們一點都不花心，愛上一個人就會專情到底。

▍生肖龍

龍年出生的男人長相帥氣，說話幽默，深得朋友同事喜歡，再加上他們很有男子漢的氣勢，因此能得到很多異性的青睞，身邊總有不少異性圍繞著，但他們對感情一心一意，一旦愛上了，就只認定一個人，對感情相當忠誠。

▍生肖虎

虎年出生的男人十分強勢，特別有男人味，再加上長得高大帥氣，所以異性緣也很不錯，身邊從來不缺異性，不過時時刻刻處在花叢中的他們一點都不花心，對待感情不僅認真，還很負責任，是值得女人嫁的好男人。

▍生肖猴

猴年出生的男人性格開放，雖然總是隨心所欲的，以至於容易犯錯或碰到困難，但他們的人際關係很不錯，大家都願意和他們做朋友，異性緣自然不會差到哪去，不過他們並不花心，不僅對另一半很專情，還能給對方滿滿的安全感。