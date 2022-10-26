每個人對愛情都有憧憬，有些人覺得一見鍾情十分浪漫，有些人認為日久生情才能夠走得穩定、長久。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬鼠、龍、牛者都是走日久生情路線，除非經過長時間的相處，否則他們不會隨便進入一段愛情關係中。

▍生肖鼠

生肖鼠比較沒有安全感，對周圍的人總是保持警惕，以至於他們不相信所謂的一見鍾情。面對愛情，生肖鼠相當謹慎，即使對對方有一定的感情，他們也不會立刻表達愛意，而是等到彼此相處了一段時間，且確認彼此是互相喜歡之後，他們才會主動發起攻擊。

▍生肖龍

生肖龍看上去冷酷，實際上內心非常的熱情，而且他們對感情相當負責任，絕不會輕易進入一段愛情關係中，所以一見鐘情很難發生在他們身上。生肖龍對感情的要求相當高，與其隨便找一個人交往，不如先把生活過好再說，這就是他們對自己和感情負責任的方式。

▍生肖牛

生肖牛老實且慢熱，既不懂得浪漫，在交往過程中也不屬於活躍的一方，所以一見鍾情對他們來說，幾乎是不可能發生的事。生肖牛很難在短時間內對人產生情感，加上他們不太健談，所以不了解他們的人必須花費較多時間，才能夠看清楚他們的性格。