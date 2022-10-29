愛情沒有道理可言，很多人容易把感動當作愛情，尤其是情感澎湃的人，更容易因為愧疚感而和對方在一起，《搜狐網》運勢專欄點名3大星座經常分不清自己真實的感受而看走眼，把自己陷入僵局遲遲無法脫身。

▍天秤座

天秤座在感情中經常搞不懂自己真正想要的是什麼，相較於執著的追尋所謂的愛情，他們更看重兩人相處的舒適度，以及對方是否能給足安全感。因此，即便是自己不夠喜歡的人，對方持續獻殷勤，天秤座也會因為感動而沉醉其中，最終選擇跟對方在一起。

▍天蠍座

天蠍座面對感情敢愛敢恨，甚至遠比想像的更容易被感動，加上天蠍又是個情感澎湃、內心戲很多的人，就算是自己未必很喜歡的人，只要對方執著追求，天蠍座就會被打動，因而「假戲真做」，甚至淪陷其中不可自拔。

▍雙魚座

雙魚座感情十分澎湃，經常搞不清楚自己當下的情感究竟是感動還是愛情，有時候甚至容易錯把感動當作愛情，只有時過境遷後才分得清自己當初的感情，但是在當下，雙魚更多的是體驗這種感覺帶給自己的悸動。雙魚座的內心戲很豐富，若是他們想「裝睡」，誰也叫不醒。