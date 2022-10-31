當感情或婚姻被第三者介入，有人會選擇隱忍，甚至退讓，但也有的人會直球對決小三，堅持捍衛正宮的身份，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、牡羊座、天蠍座在感情或婚姻裡出現第三者時，他們會勇於宣示主權，痛斬小三。

▍獅子座

一向寧可我負人，也不願人負我的獅子座，在婚姻裡絕不容許出現小三，平常除了認真關懷另一半，維護好夫妻感情外，還會三不五時在另一半的朋友圈裡宣示自己的主權，不給小三任何冒出頭的機會，就算萬一不小心冒出了芽，獅子座也絕對是快速地斬草除根。

▍牡羊座

敢愛敢恨、勇於追求的牡羊座，在婚姻裡絕對不會讓自己有半點委屈，更不會容許第三者破壞自己努力經營得來的幸福生活，一旦他們發現第三者的足跡，會不惜代價的斬斷一切，讓對方知道正宮不是好惹的，而且制伏小三之後，牡羊座還會回頭管教另一半，讓另一半吃不完兜著走。

▍天蠍座

聰明又善於心計的天蠍座，他們的小三雷達偵測器總是格外靈敏，一旦發現情況不對勁時，馬上就會啟動最高規格的防護措施，而且他們高冷的氣質、充滿殺氣的眼神，能夠直接讓小三不寒而慄，最後不得不打退堂鼓。