明天就要進入11月，每個人的運勢也將出現不同轉變。台灣首席吠陀占星專家李靜唯老師分析，11月吠陀射手的事業運非常旺，過去設立的計劃與目標都有機會實現，感情方面則以吠陀巨蟹尤佳，至於財運最旺的則是吠陀摩羯。

吠陀占星是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣具有參考價值。李靜唯老師提醒，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

吠陀占星星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【11月事業運】

●吠陀射手座(12/15-1/14) 吉

對於已經設立的計劃與目標，11月有機會能夠實現，若是有資源需求可以提出請求，因為在11月份特別容易獲得許可，只是相對而言，11月工作量會增加到沒有時間休息。

●吠陀獅子座(8/15-9/14) 平

11月的獅子座，工作思緒清晰，能夠規劃出理想的方案，基本上只要能夠掌握好時間與節奏，都能順利完成任務，只是在人際關係方面可能會產生些許小磨擦，進而影響到工作效率。

●吠陀天蠍座(11/15-12/14) 凶

11月在職場上，雖然接觸到一些人會啟發天蠍座許多新的想法，只可惜這些奇思妙想的點子，在與眾人探討的過程中，很容易被否定掉，而無法得到大多數人的支持與認同。

●吠陀水瓶座(2/15-3/14) 凶

工作方面，11月機會可能一個接著一個來，但卻總是有心無力，因而錯失了這些機會，或是一次來了很多工作項目，但是卻沒有頭緒，找不到好的執行方法。

【11月感情運】

●吠陀巨蟹座(7/15-8/14) 吉

對於期望戀情的人也許之前一直感受到失落，或是對於追求愛情之前比較沒有衝勁，不過11月，巨蟹座有很大機緣會遇到價值觀十分契合的新朋友或新戀情。

●吠陀天秤座(10/15-11/14) 平

可能會被對方的一句話或是一個突然的行為，引發內心的不滿而產生爭吵，不過，也因為有爭吵，反倒有機會達到溝通交流的目地，讓雙方都能夠更瞭解彼此的想法。

●吠陀雙魚座(3/15-4/14) 凶

11月份，雙魚座與另一半容易在某些事物上缺乏默契，甚至透過溝通都無法達成共識，若是此時不懂退讓一步還持續抱怨的話，小心兩個人關係將可能漸漸惡化。

●吠陀金牛座(5/15-6/14) 凶

已經有戀情或伴侶的人，11月可能會對於這段關係感到焦燥與不安，因為身邊可能出現了認為更合適的人選，因此會陷入迷思當中，猶豫著是否要結束這段關係。

【11月財運】

●吠陀摩羯座(1/15-2/14) 吉

11月上半月先稍安勿躁，到了下半月會一些機會能夠賺一些小錢，不過，可能要少逛購物網站，不然，剛賺到小錢卻馬上又花了大錢，一來一往當中小心反而陷入入不敷出。

●吠陀處女座(9/15-10/14) 平

11月手頭上的資金可能會有機會獲得些許成長，或是先前的投資能夠有小小的獲利，這是一件值的開心的事，但是建議最好落袋為安，見好就收。

●吠陀牡羊座(4/15-5/14) 凶

11月是一個花錢機會特別多的月份，即使已經盡可能的克制自己的消費行為，但是，總是會有意想不到的事情發生，迫使牡羊座必須花錢解決。

【11月健康運】

●吠陀雙子座(6/15-7/14) 凶

可能因為工作壓力過大或其他原因，讓自己處於一個容易緊張焦慮的狀態，造成消化系統問題和嚴重腦神經衰弱，建議吠陀雙子座11月多放鬆自己，不要太過勞了。