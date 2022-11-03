橘色餐飲集團雙11光棍節邀請生命靈數專家與雞尾酒教父獨家聯手，打造個人專屬的九彩雞尾酒。(橘色餐飲集團提供)

11／4起一連10天，點購「光棍限定海陸獨饗餐」即招待個人專屬幸運色靈數調酒1瓶和2023運勢籤詩(橘色餐飲集團提供)

打破雙11單身光棍只能線上消費購物的侷限印象，橘色餐飲集團旗下單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」，推出單人獨食的「光棍限定海陸獨饗餐」，並邀請生命靈數專家溫蒂姐搶先公佈1至9號生命靈數的「2023感情運勢指引籤詩」，同步邀請有「華人雞尾酒教父」之稱的Aki Wang所領軍的「Liquid Art飲識液術」首席調酒師Ken，為1至9號人研發專屬「幸運色瓶裝酒」。

單人鍋秋季限定花蟹擔綱 肥美鹹香蟹膏入粥

自2020年起，「Extension 1 by 橘色」已連續3年打造光棍獨饗宴，創造鍋物X占卜X調酒的個人專屬微醺儀式感。11／4至11／13一連10天，業者推出一人即可享用的 「光棍限定海陸獨饗餐」，陸饗是經典熱銷的美國Prime等級沙朗牛，海饗則精選秋季正對時的萬里花蟹，搭配多樣鮮美的當季活體海鮮，包含草蝦、帶卵干貝、鮮活魚片及自製手工鮮蝦丸和軟絲丸等，天然海潮的鮮甜滋味，還有最後經典的橘色黃金粥，期間限定美味售價1880元加1成。

靈數專家聯手雞尾酒教父 打造專屬九彩雞尾酒

「Extension 1 by 橘色」今年再度邀請生命靈數專家溫蒂姐，透過生命靈數占卜，提供1到9號人專屬的2023運勢解析以及感情路上的「Do's ＆ Don't」。而生命靈數就是將西元出生年月日全部數字加總，如果得出的是二位數，此兩數再相加，直到成為個位數字，即可得到個人的生命靈數。

因應生命靈數1到9號所對應不同的幸運色彩學，業者同時力邀榮獲2022亞洲50大酒吧及台灣最佳酒吧殊榮的「Indulge Bistro」，其創辦人同時也是全台唯一榮獲三屆世界調酒大賽冠軍，有「華人雞尾酒教父」之稱的Aki Wang，領軍旗下「Liquid Art飲識液術」的首席調酒師Ken，獨家調配對應 9款生命靈數幸運色的瓶裝雞尾酒。

Aki擅長以茶入酒，創造專屬特色的茶酒，此次特調的雞尾酒除了使用四季春和包種茶等台灣茶葉，更添加車前草、嫩薑、蘆薈、土芒果等36種不同元素，每口都能啜飲出豐富細膩的風味變化，在視覺上一字排開猶如光譜般炫彩繽紛。11／4至 11／13期間，點購「光棍限定海陸獨饗餐」即招待個人專屬幸運色靈數調酒1瓶和2023運勢籤詩，調酒數量有限贈完為止。

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