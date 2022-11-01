在朋友圈中，看著身邊的人一個個結婚了，只剩下自己孤伶伶的看著別人幸福，不禁的流露出一種不甘寂寞的感覺，《科技紫微網》運勢專欄指出巨蟹座、獅子座、處女座結婚運非常旺，有機會與心愛之人步入婚姻的殿堂。

▍巨蟹座

巨蟹座的愛情運非常旺，因為土星過境婚姻宮的強大吸引力，將會大有助益，尤其是交往中的巨蟹座，將獲得更穩定的外部運勢相助。原本有干擾的外部因素，正在慢慢消除，至於單身的巨蟹座，過去對婚姻的謹慎恐懼態度，將有所緩和，將會較為積極主動地認識對象，也可能因為一段舊情緣的出現而更有目標感，這種對感情的勇氣，大大增加了邁入婚姻的可能性。

▍獅子座

獅子座的愛情往往來得出乎意料，無心插柳柳成蔭，交往中的獅子座將在這一年成熟很多，會意識到自己在戀愛裡必須承擔的責任，雖然不免有爭吵或磨難，但最終會在過程中共同成長，並自然萌生跨進婚姻的念頭，至於單身的獅子座，不用再羡慕別人的愛情，只要付出行動，閃婚的機率非常高。

▍處女座

受到金星的加持，處女座在營造個人魅力方面更有心得，交往中的處女座，可能偶有分手的念頭，但在彼此身上發現更多的優點與不可取代性，雙方都拋開了不必要的擔憂，更懂得珍惜眼前的緣分，所以論婚事的可能性非常大，至於單身的處女座，身邊隱藏了非常多的脫單機會，需要改掉對人愛理不理的壞習慣，只要相信自己可以遇到愛情，愛情就一定會降臨。