藝人張愛雅以節目《大學生了沒》出道，今(7)日傳出早在上個月與大七歲的圈外男友登記結婚，據悉愛雅與老公相識15年，是因愛雅媽媽過世，男方打電話關心才再度聯繫上，而兩人相戀的過程讓網友有直呼宛如「大S與具俊曄的翻版」對此，愛雅也終於在臉書上發文回應了。

今(7)日藝人張愛雅被爆出與圈外男友結婚，經紀人隨後也證實，而愛雅稍早也於臉書上發文，寫下與老公的「五件小事」，她表示，在她18歲那年遇到當時25歲的老公，在兩人認識五年後交往，但分手後就失聯，是直到愛雅媽媽去世，男方主動打電話關心才再聯繫上「他再次走進我的生命裡，陪著我越過人生低谷，一點一滴的呵護我、疼惜我，緊緊牽著我的手從未放開」。

接著，愛雅寫道：「我在對的時間，他讓我看見愛情的模樣」隨後說明，經歷過風雨的他們再次相遇，了解並接受彼此的過去「擁有過往的我們，成就現在的我們，才能將一瞬間化成一生的陪伴。」她也提到，老公對她相當寵愛，在兩人擁抱時能感受到自己生命完整，隨後她透露，等待老公適應且瘦身成功後就會露面。

然而，愛雅除了感謝老公外，也不忘吐槽一下老公「雖然你很愛放屁，雖然你有點愛碎念，但這就是我要的生活。」，最後，幸福說道：「感謝媽媽，感謝老天，我扎扎實實的嫁給愛情了！！！！！我有老公囉」。