婆媳問題難解，一名男網友分享，他最近看了許多惡婆婆的文章，赫然驚覺自己的外婆就超難伺候，整天對舅媽嫌東嫌西，過年還會在所有親戚面前數落舅媽做的飯不好吃，甚至連舅媽的媽媽生病，都不肯放人回家探親，讓他覺得非常可怕，也忍不住對舅媽肅然起敬，認為她沒瘋掉真的心臟很大顆，貼文也引起網友討論。

一名男網友近日在Dcard上分享，隨著年紀增長，他也開始嚮往婚姻生活，近日發現很多關於婚後的網路文章幾乎都是媳婦抱怨惡婆婆，讓他頗有共鳴，因為他長大後發現，看似和藹可親的外婆，就是大家口中超難伺候的壞婆婆。

男網友表示，外婆在70歲的時候，意外從樓梯上摔落受傷，孝順的舅舅見狀，就在自家附近買房將外婆接過去照顧，而這成了舅媽的惡夢，因為從此以後，照顧外婆的責任就落到舅媽頭上，但外婆並沒有心存感謝，反而常常用惡毒的話攻擊舅媽。

男網友指出，他印象最深刻的就是，每次過年回家的時候，都會看到舅媽忙得腳不沾地，即便是大年初二回娘家的日子，舅媽也都待在外婆家招呼客人，而外婆似乎從未看到舅媽的辛勞，甚至還會在所有人的面前，嫌棄舅媽辛苦準備1天的飯菜不好吃。

男網友說，某年過年舅媽的媽媽生病，她詢問外婆能否回家照顧媽媽，卻被狠狠拒絕，外婆霹靂啪啦地說「這麼重要的時間點，你回去的話，飯菜怎麼辦？清掃怎麼辦？」而舅媽聽完後，轉身就打電話請其他兄弟姊妹幫忙，並沒有和外婆起衝突，但也為此感到很委屈，最後忍不住向原PO的媽媽哭訴，因此原PO的媽媽三不五時就會回娘家管一管外婆，希望能減輕舅媽的負擔。

男網友坦言，長大聽到媽媽轉述這些故事，他覺得舅媽沒有因此發瘋，真的很厲害，而他也暗自祈禱，希望未來他結婚以後，媽媽可以是好婆婆，善待他未來的老婆。

貼文引起網友討論，「我媽一定是惡婆婆，所以早就決定我弟找老婆的時候，我一定要幫她」、「我很肯定我媽一定會是惡婆婆，我跟我爸都勸我弟不要結婚」、「我也覺得我媽是惡婆婆，情緒勒索+精神疾病，好險弟弟對女生不太有興趣」。