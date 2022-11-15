台北市中正區忠孝東路一段地下道昨（14）日凌晨因2車酒駕競速，導致24歲王姓駕駛被無辜追撞，車輛翻覆當場死亡；王男女友淚訴，與男友交往1年多，本來都論及婚嫁，沒想到會發生這種事。

回顧整起事發經過，14日凌晨4時許，李姓男子（22歲）在信義區夜店酒後駕駛BMW轎車與另車競速狂飆，行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛（24歲）車輛翻覆身亡。警方到場後，李男態度囂張，甚至作勢攻擊員警，警方見狀「大膽開槍」朝其腿部連轟2槍，順利將其壓制。

據了解，第2輛車是22歲李男載14歲曾男，第3輛車的駕駛甚至是名16歲江男，載了另外4人，全案共7人涉案，2名未成年者移送少年法庭，其餘5人被依公共危險罪送辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，王男女友表示，她下班傳訊給男友，對方都沒有回覆，過沒多久才接到男友出車禍的電話通知。她和男友母親趕到台北時，才知道男友已經身亡；王男女友淚訴，兩人交往1年多，都快結婚了。

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