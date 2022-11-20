24歲烏克蘭正妹林佳娜自認愛「同志天菜」男星祖雄後，4個多月來小倆口常在社群網站分享熱戀日常，前一陣子兩人參與網紅蕾菈和湯宇在陽明山補辦的婚宴，佳娜在蕾菈丟捧花的環節，飛撲搶接拋出的捧花，甚至手肘因此受傷，不過佳娜只掛記祖雄，事後不停對他明示「想結婚」，祖雄也不負眾望幸福「套牢」女方，讓佳娜狂喜喊：「我說Yes！」

佳娜19日在YouTube頻道《佳娜老師機》公開她和祖雄參加蕾拉10月22日婚禮的新片，可見佳娜為了爭搶捧花先蹲馬步，隨後瘋搶捧花到跌倒在地，導致手肘出現小擦傷，所幸如願搶到笑說：「還好我170」，祖雄則笑到不行喊：「她真的很想結婚」。

佳娜坦言見證到蕾菈跟湯宇的婚禮頗有感觸，可見她多次明示祖雄兩人該邁入下一步：「我已經不是18歲，要結婚」，祖雄見狀超浪漫答應佳娜的要求，以手指環繞成戒指的形狀，套在佳娜的無名指上，讓佳娜當場激動高呼：「我說Yes！」即使不曉得這樣的求婚算不算數，足以可見兩人的感情非常穩定。

影片曝光後，粉絲也獻上寫下祝福留言：「祖雄真的要成全佳娜的願望，給她一個美美的婚禮吧！」、「既然接到新娘的捧花，預祝兩位未來可以順利結婚，加油了」、「恭喜恭喜恭喜恭喜」、「娜搶花搶得超積極，祖雄該計畫一下了。」