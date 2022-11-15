一名女網友日前與交往4年的男友結婚，婚前她就知道公公脾氣不好，丈夫一再承諾會保護她，沒想到一搬進夫家，丈夫態度驟變，她遭公公萬般嫌棄，丈夫只要她多忍耐，甚至每晚出去玩，她遭公公罵說都是她害的，她最後忍受3個月決定離婚，才得知公公早跟丈夫說不喜歡她，要求再找其他「女傭」回家。

該女網友在Dcard發文，她與丈夫交往4年決定結婚，丈夫是單親家庭，從小與公公相依為命，她婚前就知道公公脾氣不好，丈夫原本承諾會保護她、不讓她受委屈，但婚後她被公公要求包辦一切家事，對方甚至無止境地嫌棄她飯煮不好、衣服洗不乾淨，連假日晚起也會被罵，而丈夫只要她多忍耐一點。

後來丈夫每晚與同事出去玩、夜歸，公公唸她害丈夫變了；此外丈夫與公公平時回到家脫了衣服就丟地上，垃圾也會隨地亂丟，她不處理就會被公公罵，最後她結婚3個月選擇離婚，而丈夫果斷答應，原來是公公早跟丈夫說不喜歡她，要丈夫趕快去找新對象，她也發現丈夫早有小三，「原來我只是個女傭」。

其他網友留言「相似的背景，不一定會讓對方能體諒妳，但對方如果婚前真的太會演了，也是沒辦法」、「也變的太快，真的很像騙婚，騙一個女生回去服侍他們兩個垃圾人」、「知人知面不知心，還好沒有生小孩」、「光知道自己爸爸難搞還讓妳搬到他家，就是一個婚前能看出來的bug了」。