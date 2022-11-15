被網友封為「炎P」的炎亞綸近來因節目《嗨！營業中》人氣翻漲，今(15日)他突然拋下一句話：「我們結婚了～這是我們的孩子～緬緬」，並曬出與披著白紗的吳映潔（鬼鬼）合影，所謂的「愛的結晶」其實是毛小孩，而這組照片其實也是兩人近日為雜誌所拍的照片，第一時間還是騙到了部分網友。

炎亞綸早年因演出《霹靂MIT》和吳映潔結緣變成好朋友，近日兩人因錄節目《來吧！營業中》、《嗨！營業中》感情再度升溫，吳映潔曾上《36題愛上你》談跟炎亞綸的友情超真，直說：「每次跟炎亞綸講電話都是非常真誠的，講到會哽咽的那種」，先前炎亞綸因出菜速度跟大家鬧不合，一氣之下退出群組，鬼鬼事後表示覺得很幼稚，讓炎亞綸更不爽，幸好兩人最後決定說開，最後和好如初。

身為天蠍座跟獅子座的炎亞綸和吳映潔，也被粉絲封為「鬼綸CP」，兩人一度傳出假戲真做，但雙方都否認。一周前炎亞綸發文談友情，認為：「友誼是件奇妙的事情，不管在什麼階段，如果是自己很喜歡的朋友，都要用心經營」，並表示每個人因為成長速度不同，常會在生活中有摩擦，但越珍惜的友情，月要花時間經營、溝通，就算要吵架也要「用心的吵」，誠實表達想法後，雙方關係才會有進步的空間。

語末，炎亞綸點名跟吳映潔、阿本之間的感情總能「讓他永遠覺得安心、溫暖」，很珍惜這樣吵不散的感情，今稍早炎亞綸在曬出自己跟吳映潔為《ELLE》雜誌所拍的照片，比喻兩人有如「結婚了」，引來網友回應：「要記得登記喔，登記，我們才會相信哦」、「恭喜，幸福一輩子吧，吵架當天要和好哦」，小嫻回：「好開心」，炎亞綸緊急滅火說：「等等～不要亂相信！」白家綺說：「我相信是真的，不用再解釋～因為解釋也來不及了，大大恭喜」，炎亞綸無奈笑說：「好吧」。