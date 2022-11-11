網路便捷同時具備隱匿性，也衍生出交友網、包養網等服務，就有一名女網友好奇註冊包養網，沒想到發現自己的大伯有在玩，還故意把大伯約出來「想要鬧他」，結局讓不少網友看傻眼，認為大伯度過了人生最尷尬的一天。

一名女網友在Dcard發文表示，周遭朋友在使用包養網，所以自己好奇註冊帳號想一探究竟，沒想到在名單中看見自己的大伯，興起惡作劇的念頭，在聊一陣子之後約大伯出來見面吃飯，原PO就在餐廳向大伯相認，也急忙解釋自己不缺錢，讓大伯哭笑不得，兩人也聊了一下午。

一名女網友分享自己在包養網，把大伯約出來見面吃飯的過程，引起眾人熱議。（翻攝Dcard）

原PO透露，大伯單身沒有小孩，在包養網看到他時並不意外，反倒大伯擔心原PO是否有遇到困難，最後大伯也開車送她回家，還給了她3000元零用錢。

貼文引起網友熱議，認為大伯很無辜，「大伯感覺就很難過，本來想要嗨一下的，結果是你」、「賠了一頓飯跟封口費」、「大伯表示：要換平台了」、「在那種平台上應該當作不認識吧，什麼鬧他糗他」、「我以前真的有好奇去註冊欸，只是想看裡面是什麼生態」、「我之前在heymandi也遇到之前的包養對象，社死現場根本！」。

但也有人批評原PO行為，紛紛質疑「笑死想被包養還要說好奇」、「跟包養費用比起來，3000不算什麼，而且那筆錢在某種意義上叫封口費」、「到底誰會無聊去註冊那個啦」、「久久一次的包養網廣告？」。