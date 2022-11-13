竹科的薪水條件坐視全台，成為許多科技新貴感情路上無往不利的優勢。不過有一名交大畢業的女網友表示，最近她認識一位一線IC設計公司的小主管，沒想到對方嘴上三不五時就是錢，第一次見面看電影時，手相當不安份跟她肢體接觸，深夜打電話時甚至不顧她要睡覺、遲遲不肯掛電話，讓她決定刪除對方的聯絡方式。許多人看了以後，也紛紛感嘆新竹男生品質被拖累。

原PO在Dcard發文表示，她用交友軟體認識該名年薪300萬的男主管，聊天時對方時不時提到前女友存錢很快、最近領分紅買進口車、剛買數千萬的房子等，「新竹的房子跟女人都是稀有要用搶的」；雖然原PO善意提醒想交女友不應該那麼快說自己有錢，男子卻無所謂的回應，錢就是他的一部分，他也會努力存夠錢去面對人生的變化。

後來原PO和男子首次約會看電影，沒想到還沒有更深的發展，男子就一直嘗試肢體接觸，觸摸原PO的大腿、背部、腰部、揉頭髮，甚至想要牽手，原PO雖然深感不舒服但也只能默默躲開，直到約會結束到家，原PO發現男子的噁男行徑似乎是試探底線、想發生關係，於是警告對方，男子則慎重道歉、說是朋友教的，原PO認為對方是認真想交女友，於是選擇暫時保留聯繫。

沒想到某天，男子不顧原PO一直拒絕通話，突然在深夜打來詢問，「妳要不要聽我唱歌？」接著不管原PO的拒絕、想聽茄子蛋或周湯豪，自顧自的唱起陳奕迅的《愛情轉移》，結束後還不理原PO強調很晚了、隔天要上班，一直聊到生小孩的話題，說自己是奧林匹亞國手、某一中前100名畢業、智商145的天才，不斷尋求原PO的肯定，讓她終於受不了回應男子，「你覺得你是天才就好啦，為什麼一定要我承認呢？很晚了我想睡覺了，明天再來討論你是天才好不好」，讓男子氣得不再講話，原PO才終於掛掉電話，並在隔天刪除聯絡方式。

原PO指出，男子對於許多女生選擇的另一半嗤之以鼻，像是前女友竟然選擇年薪200萬、租房的新男友，追求的政大女生選擇同校男友，「真不會想文組出社會有多少錢」，飲料店工讀正妹「還好世界上有學店的存在，不然誰幫我搖手搖杯」，讓原PO感嘆「也許吧，錢可以買到很多東西，但是要一直強調這些來證明自己的價值的人，對我來說就很窮啊」。

對此，許多人紛紛回應，「我遇到好幾個竹科工程師或者醫生，都自以為是站在制高點去評斷別人，一副輕蔑嘴臉自視甚高，這時候我都表面『好棒好厲害好羨慕』，心裡『哦』，只要把這種人捧的越高，他到時候也摔得更慘」、「他的價值觀是以錢為中心本身就蠻有問題的，但不是新竹的男生都這樣，真的很不想被這顆老鼠屎拖累」。