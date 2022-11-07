劉亮延與原住民小朋友合作演出。（伺動行銷科技提供）

伯克利學霸歌手劉亮延，23歲生日前夕前往花蓮參與公益音樂會「聽見我們的聲音」．已經好幾年與原住民小朋友合作共演的他在這次排演過程中特別有感觸，每一年都看到孩子們更進步及成長，讓他覺得這些孩子們才是自己的「榜樣」，更藉此勉勵自己要在音樂上更突破。

演出前發生溫馨插曲，原來看著這些原民孩童長大的劉亮延發現，有一位小朋友已經能獨奏完成歌曲，後來他得知這個孩子是為了完成住在安寧病房生病中的爸爸看到自己上台表演的心願，特別認真加緊排練，讓劉亮延感動不已紅了眼眶，表示：「我在上台前問這位小朋友會不會緊張，他信心滿滿地說『不會！因為我已經練好了』，果然他當天以精湛的吹奏功力完成表演，讓我深受鼓勵。」

過程中劉亮延儼然成為「孩子王」，互動有說有笑外，更打趣說自己是孩子們眼中的「胖子哥哥」，笑說：「因為英文名字Ponzii與『胖子』諧音相近，小朋友都喊我『胖子哥哥』，還問我為什麼把英文名字取成胖子？我跟他們說我先前在美國是個胖到96公斤的胖子，他們都說我騙人，結果成了他們口中的『騙子哥哥』。」

喜歡小孩子的他與小朋友有聊不完的話題，透露未來如果結婚後想生兩男兩女湊成「雙好」，目前單身的他被問到交女友進度，直言對愛情抱持隨緣態度，目前先把工作擺第一，除了積極寫歌，更同時製作一首微電影主題曲，接下來還要飛到香港完成第2首單曲，預計12月發行。