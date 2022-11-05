綜藝大哥張菲的兒子張少懷9年前和小他13歲的翁馨儀閃電結婚，兩人婚後育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，張少懷昨(4日)過42歲生日，重視儀式感的翁馨儀也沒少發文，寫下：「謝謝42的今天你提前出生等我長大，陪師丈度過的第10年生日」，並強調9年婚姻生活不易，「我一直都很努力讓我們在婚姻中繼續戀愛」。

翁馨儀平時常經營社群網站，分享一家四口的日常，她不甘被貼上張菲媳婦的標籤，強調不是為了老公家的錢才點頭結婚，也沒有想要依靠別人過下半輩子，今年29歲的她在20歲那年就遇到張少懷，從此一拍即合開始交往，發現懷孕又認定張少懷是適合她的另一半，才決定結婚。

翁馨儀發文。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

翁馨儀過去曾接受網友提問分享理財之道，她表示自己不喜歡付卡費的最低金額，因為怕養成習慣會超支，「每個月我都會先預估我的薪資（因為我的工作沒有固定薪資），然後再決定怎麼花，我也都不會讓自己的卡費超過我的預估」，此外她也會控制戶頭，會準備好一個帳戶的金錢是不能動用的，若可以動的錢多於某個金額，就會存到該帳戶中，謹慎控制花費。

昨張少懷過42歲生日，有人說婚姻是愛情的墳墓，翁馨儀卻強調很努力讓兩人維持戀愛狀態，「但說實在～從結婚那一刻，不是師丈讓我相信愛情，因為我一直都很相信，但是！是師丈讓我願意選擇拋下愛情，讓我們成為親情」，並自嘲兩人是「老夫與快不是少妻」，引來其他粉絲祝福。