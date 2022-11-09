藝人阿翔(陳秉立)和辣妻Grace婚後育有2女1子，時常透過社群分享育兒點滴的Grace，近日飛到南韓工作，不過她在機場過海關時，卻發生超爆笑故事，讓她直呼「什麼意思？」

Grace透露過海關時，她使用快速通關卻一直沒有沒辦法通過人臉辨識，用雙手食指同步檢核指紋仍然失敗，航警走來協助請她再操作一次，仍然被機器退貨，因此航警查看了一下她的護照，看了她的臉，再張大眼看護照，一臉尷尬請她去排人工櫃台，並提醒「下次記得換新的護照照片，那個吼……有人過幾年是會長得不太一樣。」

這讓她一聽忍不住笑出聲「什麼意思？」航警很緊張又解釋，「不然就是妳照片……可能太久、舊了，或……(太年輕)」，讓Grace心想「真是越描越黑」，不過她卻不在意，自信表示：「出門幾天不見孩子，回來自然就會還我漂漂啦！」

Grace這幾天暫時離開3個孩子，飛到南韓工作，出發前還擔心整晚，怕孩子想她怎麼辦？結果早上上學都沒人依依不捨，讓她直呼「哼～早知道機票買久一點，等你們18歲我再回來喔」。