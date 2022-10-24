【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東縣政府積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」以來，廣受好評，為製造更多幸福親子時光，縣府整合各鄉鎮特色共融公園，於10月20日推出「屏東縣寶貝放電護照」，護照設計以孩童們喜愛的視角，搭配不同主題創造出27隻可愛動物，自即日起，民眾可至全縣各旅遊服務中心索取放電護照，且集滿三座公園與護照的合照，打卡上傳後，可至旅服中心兌換精美小禮，數量有限，歡迎家長帶著家中寶貝們快樂FUN屏東！

▲「寶貝放電護照」藉護照圖文介紹及QR code線上資訊暢玩各大公園。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

縣長潘孟安表示，近幾年各鄉鎮特色共融公園，在呷好逗相報的口耳宣傳下，吸引越來越多親子遊客造訪，每到周末更形成了「假日移民潮」，他說，目前縣內已完成27座，為讓孩童們全縣玩透透，因而推出「放電護照」，藉由護照圖文介紹及QR code線上資訊，不僅讓家長輕鬆得到相關公園特色與交通訊息外，更可以帶孩童們玩遍全屏東！

「屏東縣寶貝放電護照」將近年完工的共融公園及特色遊戲場逐一收納，並搭配可愛動物、標註遊具特色及所在地點，為寶貝們設計專屬護照，未來將成為最夯指南手冊；此外，家長只要於各共融遊戲場拍下家中寶貝拍下最開心的時刻，集滿3座公園與護照合照，打卡上傳並到本縣各旅服中心，即可至旅服中心兌換限量小禮物，好玩又有好禮可拿！

▲集滿3座公園與護照合照，打卡上傳可兌換可愛好禮。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

交旅處表示，為提供孩子真正的遊戲空間，考慮兒童、年長者、身心障礙者的需求，並整合在地居民意見且融合在地特色，讓縣內朋友無論小孩、銀髮長輩、特殊需求的大人小孩都能一同玩樂，享受屏東樂趣與活力健康的好所在，縣府近年積極推展一鄉鎮一共融公園取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾更優質公共空間，並強化地區環境機能性，讓33鄉鎮不論山、海或離島，特色遊戲場遍地開花，整個屏東都是孩子的遊樂園。

歡迎寶貝們蒐集各共融遊戲場並請爸爸媽媽拍小小美美照上傳打卡拿禮物，寶貝護照可至縣內旅遊中心索取，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」 及「屏東go好玩」臉書查詢。

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