民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本週播出阿翔、籃籃、張立東、巫苡萱，小豬日前到桃園體驗當日式料理廚師。比賽途中阿翔質疑張立東，明明比賽規定徒手抓龍蝦，怎麼就他拿網子，張立東解釋：「因為我跟籃籃正在交往！」阿翔驚訝這麼重大的事情怎麼大家都不知道，張立東解釋說是我拿「網子」交給籃籃，所以我們正在「交網」，讓全場直呼想打他。

料理方式百百種，而職人對自家龍蝦新鮮掛保證，以最能凸顯鮮甜口感的清蒸方式料理，讓贏家享用，獲勝組阿翔、小豬、巫苡萱在龍蝦入口後大讚，新鮮就是好吃，直呼實在太幸福，比籃籃跟張立東在「交網」還要幸福。

接者職人拿出從挪威進口的超大鮭魚，直接現場展現技藝精湛的切工，只見職人用行雲流水的刀法，沒過多久就將整隻大鮭魚片成方便入口的大小，高超的技巧讓擁有兩張廚師證照的巫苡萱燃起鬥志，忍不住技癢嘗試，沒想到鮭魚被切的坑坑巴巴，賣相慘不忍睹，讓大家開玩笑說苡萱的證照可能是用雞腿換來的，讓巫苡萱直呼是職人真的太厲害了啦。