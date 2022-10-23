為讓技職教育向下扎根，教育部國教署委託嘉義高工成立「技術型高級中等學校汽車技術教學中心」，今年共支援9所學校辦理超過64場的學生研習，以及8場全台動力機械群教師增能研習，成為全台國手的塗裝培訓基地。

嘉義高工「技術型高級中等學校汽車技術教學中心」，是全台灣最早開始發展車輛塗裝技術的單位，自民國2002年起即培訓來自全台的國手，近年來辦理相關師生研習，並深化與大學端、產業端的連結，成為打造漆作職人搖籃。

根據勞動部在107年度發表「汽車修理業噴漆勞工重金屬生物偵測調查研究」指出，勞工在進行噴漆、烤漆、汽車美容等相關汽車修護作業時，常會接觸許多化學物質，導致作業人員直接暴露於職業性的危險因子中。

因此，嘉義高工「技術型高級中等學校汽車技術教學中心」在執行教學活動時特別重視工業安全與個人衛生習慣的養成，不僅要求學員在操作時一定要穿戴個人防護設備，在塗料方面也是選用對人體及環境較無害的水性塗料，器具或設備方面採用環保噴槍、使用溶劑回收機，盡可能降低任何可能產生的危險因子，也盡可能減少工業技術對地球造成的傷害。

教育部國教署說，這個中心今年支援多長學生及教師研習活動，從最基本的補土、研磨作業、噴槍操作等基礎塗裝技術開始，延伸到進階的塗裝技術相關儀器、設備等使用教學，例如：結合虛擬技術的噴漆模擬系統，課程都是由富有經驗的專業教師、塗裝選手親自手把手教學。

此外，這個中心也推廣技職學生考取車輛塗裝乙、丙級檢定，寬闊學生未來就業進路，也專為種子教師開設車輛塗裝檢定體驗班，增加種子教師輔導學生考取證照的優勢。

教育部國教署說，將持續推動汽車技術教學中心業務，拓展與汽車業界的技術合作，深化與全臺技職高中與大專院校交流機會，中心也樂意共享塗裝設備資源，以培育更多漆作職人。