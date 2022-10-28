全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題，電動車將持續支撐汽車產業，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1500萬輛大關，並帶起充電市場的軟硬體商機。

車用晶片短缺對於汽車生產的影響力預計在2023年中開始舒緩，汽車供應與經銷庫存將陸續恢復正常，解決長達一年的缺車問題，然而汽車市場在2023年仍有諸多挑戰須面對。首先，能源成本大增使得零組件、運輸、人力成本多方上漲，車價難逃在2023年再度調升；其次，全球性通膨使民生花費增加，並在利率調高下車貸負擔加重，增添市場不確定性；第三，地緣政治對車輛市場的影響已超越過往的關稅箝制，進一步要求供應鏈本土化和產地限制，尤其是最關鍵的零組件如電池，促使汽車產業著手重新布局供應鏈。時至2023年，各國的電動車發展已出現明顯落差，政策差異下也連帶著影響車廠的規劃。但整體來說，在大環境暫不樂觀的情況下，電動車將持續支撐汽車產業，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1500萬輛大關，並帶起充電市場的軟硬體商機。

在半導體晶片短缺對美國汽車市場的影響從2021年6月開始趨於明顯，銷量與庫存齊降，在交車輛不足、晶片成本上漲以及2022年俄烏戰爭帶來的多項成本上升使得終端售價顯著提高，因承銷價跟定價很接近，使得均價往上走。

目前車用晶片問題還沒有完全解決，生產流程也還沒完全恢復，但庫存的確在慢慢攀升中，不過這就代表著均價往下回跌了嗎？目前看起來恐怕不是這樣，照理講庫存回來後順勢拉抬交車量，但目前看起來整個上游成本不斷墊高，包括能源、各項材料等，都會令車價維持在相對高點的位子，以致在這個情況下，難以預期車價成交價會慢慢往下跌。

全球都在應對通膨，採取了很多策略，如升息，美國今年3月啟動升高利率抑制通膨，結束長達兩年的低利率，讓消費者在買車之時，要負擔的車貸費用越來越高；另一個也是因為通膨而引發的日常消費問題，因此上述因素加起來，銷售瓶頸從2022年的生產面、供給面，會慢慢移轉到2023年出現需求面衝擊消費端這一塊。

升息使車貸負擔增加，車輛平均售價受多項上游成本影響而居高不下，2022年9月基礎利率已達3.08%，購車須承擔的貸款增加。美國新車平均售價受到缺貨影響而快速攀升，雖然晶片供給進入緩解階段，但造車成本仍受到如電池、貨運、能源成長上升而難以有大幅回降，加上美國數次升息使得消費者的車貸負擔增加，為2023年新車消費力的隱憂。

面對2023年的預期，TrendForce認為，明年全球汽車市場規模預期為8390萬輛。2022年汽車銷售數量預計會在持平或小幅率退中結束，下半年仍處於限制生產的狀況。今年全年預估8090萬輛，年減0.1%。

2023年汽車生產限制將逐步緩解，但因大環境不佳而使需求受到抑制，因此預估全年銷量小幅成長3.7%，總量達8390萬輛。

而負面因素這麼多，為何還會有小幅成長？這來自於一個前提，在過去一兩年整個居家工作的熱潮，讓很多消費性產品風生水起，但汽車市場並沒有獲利，而因生產限制，在2021年、2022年汽車市場總量是處於相對低檔，而2023年會因為晶片短缺逐步解決下，生產變順會先釋放一些積壓的需求，尤其是交車不濟而被遞延的需求，然這些需求被釋放且被消化完後，若大環境還是對整個汽車銷售有個不利因素下，還是難以強振。因此整體來講，認為在基期較低狀況之下，成長動能是比較不足的，所以還會有小幅成長的預期。

在大環境不佳氛圍之下，若汽車市場銷售要回到疫情前的水準，在2025年以前要回到9000萬輛是相對困難的，預估2024、2025年將中階單位數成長，不過在2025年那一年可望回到9000萬輛的銷售水位。

而如今對車用市場要保守謹慎，但不需要過於悲觀，車用市場的亮點還是在電動車上，而因為大環境景氣的不佳，在加速電動車之際受到一些阻礙，但不會改變潮流的方向，也就是車廠、國家也好，不會這樣就放棄電動化、甚至放棄追求淨零探排的方向。(6-1)