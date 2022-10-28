義大利新任工業部長烏索（Adolfo Urso）今天說，義國不會依靠中國貿易或技術，且將保護任何被視為具有戰略意義的產業。

路透社報導，德國日前決定讓中國遠洋海運（COSCO）入股漢堡（Hamburg）港口碼頭，這座碼頭由漢堡港口與物流公司（HHLA）經營，該公司也負責經營義大利的里雅斯特（Trieste）港運作，記者就此事請求烏索置評。

烏索在羅馬召開的記者會上告訴媒體：「我們不會讓自己落入中國人手中。」

烏索是上週宣誓就職的新總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy）高層人物，曾任重要的國會安全委員會主席。

他補充表示：「如果其他人有意從對俄羅斯強權能源的依賴，轉移到對中國在技術或某種程度商業的依賴，我們將不會跟隨他們。」

義大利2019年成為第一個與中國簽署「一帶一路」倡議（Belt and Road Initiative）的重要工業化國家，這項大型計畫旨在促進北京當局的貿易範圍。

截至目前為止，這份協議幾乎沒有落實。梅洛尼勝選前曾告訴路透社，她不會尋求推行這份倡議。

義大利政治風險諮詢機構Policy Sonar創辦人加列蒂（Francesco Galietti）說，義大利在與俄羅斯和中國脫鉤方面的速度比德國快。

加列蒂告訴路透社：「的里雅斯特和漢堡息息相關，就像連體嬰一樣。它們是兩個重要的港口，都坐落在連接冰冷海域與地中海的戰略走廊上。」

本週稍早，烏索說梅洛尼政府會持續使用反收購立法或所謂的「黃金權力」，阻擋被視為具有戰略重要性的產業遭收購。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111028