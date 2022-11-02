麥當勞攜手優遊吧斯鄒族文化部落打造「阿里山雲霧單品咖啡」，盼本土咖啡能躍上國際舞台。（麥當勞提供）

摩斯漢堡高鐵嘉義店獨賣「阿里山卓武精品咖啡」150元，以中淺烘焙保留酸甜香氣。（摩斯漢堡提供）

肯德基「義式拿鐵咖啡」添加奶泡讓口感更加細密滑順。（肯德基提供）

秋冬交界之際，持續下滑的氣溫讓大眾忍不住來杯熱飲暖身，間接使速食店的咖啡業績跟著暖烘烘。據外部調查，台灣人一年就喝掉177杯咖啡，在亞洲排行位居第三，業者間接推在地精品級咖啡傳揚本土好味道，或是搭餐點促銷刺激買氣，有望帶動整體業績1成以上。

麥當勞McCafé推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，以嘉義阿里山栽種的咖啡豆經水洗處理，搭中度烘焙技術，帶出乾淨順口口感，不只標榜台灣本產，也是全台唯一通過「雨林聯盟認證」的咖啡豆，淺嚐可感受李子明亮的果香尾韻及烏龍茶甜甘，平衡微酸苦的滋味，9日起開賣，限量10萬杯，每買一杯就送一個單品杯墊，盼台灣獨特咖啡香能飄散國際間。

摩斯漢堡則看好旅客遊玩商機，在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」，選用阿里山鄉卓武山咖啡豆，採厭氧水洗法處理法，再經由繁複工程鎖住芳香，以中淺烘焙訴求清爽柑橘與莓果酸甜香氣。

肯德基同樣抓準消費者偏好甘甜口感的咖啡，採用義大利市占率冠軍的咖啡品牌LAVAZZA咖啡豆，打造一系列圓潤香醇品項，其中「義式拿鐵咖啡」帶著漸層感的奶泡，果實香氣緩緩在口腔綻放。現買原味蛋撻、黑糖白玉Q蛋撻、熱義式拿鐵組合，下殺78折只要115元。