據統計，2021年中階技術人力總計缺工13萬餘人，占總缺工人數比率達52.6％，為了解決人力缺口，勞動部在今年4月30日開放「移工留才久用方案」，允許滿足一定條件的移工可以轉換成中階技術人力，並提及有20萬人滿足年資條件，但至今不到1000人核准，立委今天關心此事。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查勞動部預算。

立委張育美提案表示，目前全國符合年資約有20萬人，但至9月上旬為止，申請人數僅約5％，最後僅238人、0.1％成為中階技術人力，質疑人數太少，要求勞動部應改善「移工留才久用方案」。

勞動部部長許銘春表示，原本邀集各公司人力資源辦理約100場的座談會，但可能未告知僱主，近日實際與老闆說明後、反應很好，而至10月底為止，已有1291人提出申請，核准691人、不許可2人，目前待審343人，255人撤案。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，原本設定的目標為2030年要有8萬人成為中階技術人力、約每年1萬人移工轉換，今年轉換意願不高原因包括因為疫情展延期、4月30日甫開放移工留才久用方案，但經與雇主溝通後，意願頗高，明年目標可望達成。