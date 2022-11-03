澎湖傳出數十名移工集體失聯，極有可能有不肖業者勾結人蛇集團所為，具體人數多少，移民署澎湖專勤隊已到各據點訪查。（張茂雄攝）

澎湖西嶼一家造船廠驚傳有多名外籍漁工集體失聯的情事，根據許姓船東表示，前幾天澎湖颳起10-12級的風浪，多數漁船都在港區內進行整補作業，3日一早天候突然放晴，船東要找外籍漁工準備出海時，竟然發現有4名漁工不見蹤影，移民署澎湖專勤隊接獲情資後，全員出動到各據點訪視，不排除背後有集團操控，誘騙剛到澎湖的印尼漁工到台灣打黑工。

澎湖目前有產業移工2122人，社福移工758人，9成左右是印尼籍，產業移工大多數都是在漁船工作的漁工為主，尤其西嶼外垵的外籍移工最多。這2年受到疫情影響，外籍移工數量有減少的趨勢。

根據移民署的統計，澎湖111年1月-10月底失聯的移工通報有89人，最近也只有10月26日有一名雇主通報失聯，至於有情資說西嶼大量外籍移工失聯，據了解要等到11月7日才會有具體通報，因為根據就業服務法規定，移工如果離開工作岡位要72小時以上，才需正式向移民署通報建檔。

不過，澎湖傳出數十名移工集體失聯，極有可能是疫情稍歇，政府剛開放外籍勞工申請來台，有不肖業者勾結人蛇集團所為，具體人數多少，移民署澎湖專勤隊已經動員所有人員，積極到各據點訪查。