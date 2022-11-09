截至今年9月底止，移工在台人數為71萬2169人，其中，行蹤不明移工在台累計7萬6210人。若依行業別分，以製造業3萬9188人最多；國籍則以越南籍4萬5364人最多、印尼籍居次。今年截至9月，勞動部與內政部等單位已查獲失聯移工1萬3384人、非法雇主1686件及非法媒介311件。

內政部、勞動部等單位10日將於內政委員會進行「查緝人蛇集團誘騙移工脫逃暨外來人口逾期停（居）留查處情形、停止外來人口自動延期停留機制及其他配合邊境鬆綁、檢疫措施之相關因應作為」專案報告。

內政部移民署自2012年下半年起成立專案，結合國安機關及勞動部量能，加強查處失聯移工及非失聯移工之逾期停（居）留外來人口，並將非法雇主及非法仲介列為重點查察對象。失聯移工滯台人數自105年之5.3萬人，逐年下降至108年之4.8萬人，顯見未受疫情影響前，專案已有顯著成效。

因應國際航班逐步恢復，內政部移民署持續加速執行遣送工作，並已加強查處力道，於全台各直轄市、縣（市）陸續查獲多起鼓動移工失聯或非法工作等案件，以及失聯移工涉犯違反《銀行法》、《森林法》及《醫事法》規等刑事案件，亦加強向上溯源，追查幕後不法分子，俾防杜人蛇集團誘騙移工失聯。

未來重點工作將分為3大面向，在查處面上，內政部移民署將會同國安團隊及勞動部等相關機關，積極辦理「擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫」，並強化收容及加速遣送作業，以降低逾期停（居）留外來人口人數。

法令面則已研擬《入出國及移民法》部分條文修正草案，加重逾期停（居）留者及幕後幫助者之相關罰則，刻正推動修法作業，俾增加法令嚇阻力。移民署也將協調勞政主管機關，從政策面改善移工失聯問題，就失聯移工之結構性問題，進行分析及研擬因應對策，以訂定有效管理措施，並據以實施，俾從源頭降低移工發生失聯情形。