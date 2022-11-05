據教育部統計，我國境外學生近年快速增加，從100學年度的5.7萬人，雖然受到疫情影響，110學年度也仍有9萬2963名境外學生，並以越南、印尼、馬來西亞及香港為主，國發會也祭出多樣攬才政策，希望延攬學生留台，但據勵馨基金會調查指出，受訪中有5成外籍生不願留台灣工作。

調查指出，不願留台工作的原因為台灣社會對外國人理解有限，公司不瞭解聘僱外籍人士程序，加上以中文溝通為主的職場，薪資條件偏低、物價生活高銷高等，難吸引國際人才。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，雖然台灣的薪資可能較來自東南亞外籍生的母國來的高，但對英文能力較佳的境外學生而言，海外的工作機會可提供比台灣更高的薪資。

勵馨基金會提及，外籍生畢業後的處境移工類似，語言文化與社會適應差異甚大，加上學生來台前的背景及家庭支持度不同，遭遇暴力傷害、勞力剝削、適應困難的狀況時有所聞，呼籲應增加社會對移住者的瞭解及接納度。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員胡欣野說，目前勞動部提供取得副學士以上學位的畢業生可適用「中階技術人力」或「評點制」等管道留在台灣，每年也有上千名學生循此管道留在台灣工作。