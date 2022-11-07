恆春潛客失聯未上岸，海巡即刻救援。(海巡署提供)

海巡署第八巡防區7日上午11時26分接獲民眾通報指出，核三廠出水口海域1名從事水肺潛水民眾逾時未上岸且失聯，隨即出動恆春海巡隊前往應處，所幸很快發現失聯潛客，順利將人救回，結束一場驚魂記。

恆春海巡隊接獲通報後隨即派遣線上巡邏艇艇前往失聯海域，現場海象陣風約8級，考量救援時效，除巡防艇外，第六岸巡隊也出動橡皮艇自後壁湖漁港出勤。

依中央氣象局「台灣海象災防資訊平台」提供的海流資訊，研判該名潛水客於下水點往西邊外海漂流，經海巡人員針對該海域擴大搜尋，於11時50分發現潛客體力不支，於下水點1浬外海面漂流，海巡人員立刻拋擲救生圈合力將人救援上艇，隨即提供飲用水及保暖措施，於12時安全載返後壁湖漁港。

恆春海巡隊表示，近日落山風風勢減緩，但恆春半島周遭海域海象仍屬不穩定，已針對海域船舶及岸際民眾救生救難好發地點，進行勤務強化與巡邏配置作為，並統合轄區救援能量，以發揮救援綜效；同時呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾於從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全。