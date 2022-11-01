依勞動基準法規定，「勞動基準法」第30條、第30條之1（變形工時）、第32條（加班）、第34條（輪班）及第36條（七休一）等應經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意規定，但有部分超微型事業單位雖然已徵得勞工同意，但卻因為未有勞資會議受罰，勞動部放寬僱用勞工人數在3人以下、推估約有25萬家企業、占全台56萬家事業單位逾1／3的超微型事業單位，只要徵得個別勞工同意者，視為經勞資會議同意。

據統計，2019年至今約有13家3人以下的超微型事業單位因為拿不出勞資會議同意加班遭開罰，勞動部條件司司長黃維琛表示，過去曾傳出有如手搖飲、藥局等員工甚少的單位，有給足加班費、也符合加班時數，但卻因為未開勞資會議遭開罰等案例。

黃維琛說，希望勞檢員的檢查重點放在加班費有無給足，工時是否符合法規規定，不希望把大炮拿來打小型事單位。

但是否召開勞資會議並無罰責，是否會讓勞資會議普及率下降？「只要適用勞基法仍應召開勞資會議」，勞動部勞動關係司副司長黃琦雅說，勞資會議不只有放寬工時等議題，還可以討論職業安全衛生等，將會持續宣導或輔導事業單位定期召開勞資會議。