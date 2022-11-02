外送員職災仍頻傳，據重大職災公開網指出，今年至今至少再有3名外送員在外送途中死亡，近日在縣市首長選舉中也有人提出相關政見，勞動部先前曾研議「外送員指導原則」，但卻遲遲未出爐，勞動部部長許銘春表示，盡量整合意見讓指導原則出爐。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查勞動部預算。

許銘春會前受訪時表示，有跟地方政府、工會團體、專家學者等等有開過會，但大家仍有不同的看法，如工會希望訂專法，地方政府也提出一些意見，還在匯整研議中，會盡量整合意見讓指導原則出爐。