連日大雨導致國1南下汐止路段2度崩塌，造成汐止、基隆人早上通勤大塞車，車流回堵超過20公里，有網友在網路發文表示，早上7點就收到基隆同事傳訊說塞爆會晚點到公司，沒想到直到9點都還沒看到人，「基隆人全部都沒到公司」，勞動部說，勞工上班途中因天災導致遲到，雇主不得扣全勤獎金、解僱或其他不利處分。

多名網友在基隆社團發文表示，塞車塞了近兩小時才到公司。（圖／網友Color Yan授權提供）

原PO今（3）日於PTT八卦版指出，早上9點，住基隆的同事都還沒到公司，他好奇，「有人知道基隆發生什麼事嗎？基隆不是北部唯一幸福城市嗎？」另一名網友也發文表示，今天進到公司，發現基隆人全部都沒到公司，「今天是怎樣？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「國道一號表示：我山崩喔」、「國道平面都塞爆，只剩天上能走了」、「買基隆、七堵、五堵、汐止通勤台北的有夠可憐」、「我辦公室的基隆人也都還沒來，慘」、「基隆上班族直接請一天假算了」、「真的，辦公室的基隆人都沒來」、「我同事7點就傳訊息來說塞爆」、「基隆現在根本孤島」。

不少基隆人今天都塞在路上。（圖／網友盛資閔授權提供）

勞動部表示，依《天然災害工資給付要點》規定，勞工上班途中因天災導致遲到，雇主不能視為曠職扣其他全勤獎金或處分。如果勞工是搭乘大眾交通工具，可向搭乘工具單位申請延遲證明給雇主，同樣不得扣全勤獎金、解僱或其他不利處分。