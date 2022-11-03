因應防疫管制措施放寬，政府調整陸港澳籍人士入境管制。陸委會表示，自7日起，將開放陸籍在台研修生，以及港澳籍的白領來台就業者、從事宗教活動者，還有港澳觀光團等申請入境。

陸委會今（3）日表示，配合中央流行疫情指揮中心自7日放寬防疫管制措施，經觀察國內外疫情未明顯上升，且目前每周入境人數總量管制尚有餘裕，同步於7日起調整下列陸港澳籍人士可依規定申請入境：

（一）陸籍研修生。另有關在台就讀學位陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台陸生往返兩岸。

（二）港澳籍人士來台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。另可以團體方式來台觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

陸委會指出，未來仍將在確保國家安全及民眾權益、兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。