大陸專家：中國太空站夢想成真，未來有四大期待。圖為中國載人航太工程辦公室。（新華社）

大陸專家：中國太空站夢想成真，未來有四大期待。圖為太空人聶海勝在中國太空站上拍攝的高清太空及地球景色。（新華社）

大陸專家：中國太空站夢想成真，未來有四大期待。圖為德國太空人馬天和義大利女太空人薩曼莎在中國訓練。（國防時空）

大陸觀察者網專欄作者、航太愛好者，英文電子雜誌「Go Taikonauts」創辦人之一陳藍2日撰文指出，10月31日下午3點37分，海南文昌衛星發射場，長征五號B遙四火箭點火升空。約8分鐘後，它攜帶的夢天實驗艙與火箭成功分離並準確進入預定軌道，發射任務圓滿成功。未來中國太空站將成為一、太空探索和科研創新的前哨基地；二、提升中國形象、激勵青少年、提高全民科學素質的「行銷達人」；三、國際合作大平台；四、推動商業航太的助推器等四大目標，可以期待。

陳藍指出，首先，期待中國太空站成為太空探索和科研創新的前哨基地，能引領國際、獨領風騷：

太空站是地球之外人類目前僅有的基地，也是未來太空城市的雛形。從長期看，它將成為支持人類在近地軌道、地月太空乃至太陽系內活動的重要基礎設施。中國即將發射的共軌巡天艙（太空望遠鏡）就是利用太空站來支持其運行的首次嘗試。期望中國太空站支持的共軌航天器越來越多，讓中國太空站成為國際上獨一無二的「航太母艦」。也期望能成為試驗新型天地運輸系統的目的地、探索月球和火星的試驗場和出發地。

第二，期待中國太空站成為提升中國形象、激勵青少年、提高全民科學素質的「行銷達人」：

中國太空站已經是中國最具價值的品牌之一。藉太空站這個頂級流量網紅來行銷國家、行銷科學，應該是太空站最有意義也可能也是最有效的一項工作之一。太空站也天生具備事件行銷能力。吸引眼球的事情太多了。期待未來十多年中，不斷出現的新事物能使太空站話題一直保持熱度。

第三，期待中國太空站成為國際合作大平台：

大家都很關心誰會是第一位登上中國太空站的外國太空人。2017年，歐洲太空總署的德國太空人馬天和義大利女太空人薩曼莎（就是近日在國際太空站推特發《蘭亭集序》名句的那位）來中國訓練，成為熱議對象。但此後中歐載人航太合作因政治原因終止，他們上中國太空站的可能性微乎其微。

俄羅斯退出國際太空站後，中俄太空站合作太空很大。但這主要取決於俄羅斯的太空站決策和它的經濟狀況。

最後，期待空間站成為推動商業航太的助推器：

在這方面，NASA也已經做了示範。去年1月，中國載人航太工程辦公室公開徵集太空站營運低成本貨物運輸方案。這可以看作是一個類似NASA COTS（商業軌道運輸服務計畫，催生了貨運龍太空船和天鵝座太空船）的嘗試，也是一個很好的開端。如果中國商業航太公司能提供低成本的天地運輸，那麼太空站運行成本就會降低，從而反過來帶動需求的增長。而規模的擴大，又進一步降低了成本。這樣的良性循環無疑會促進技術創新和應用的成熟。期待早日看到中國的商業貨運太空船。

未來中國太空站的商業模式完全可以自主創新。商業公司可以發射擴展艙段對接太空站，太空站提供供電、熱控、供氧、通信等基礎設施服務。商業公司也可以發射低軌共軌航天器，利用太空站作為維護基地。太空站作為太空基礎設施提供公益性服務，只收取最低成本費用甚至免費，則可進一步鼓勵商業航太活動。太空站服務的艙段和共軌航天器越多，太空站的作用和價值就越大。總之，想像太空很大，值得期待。