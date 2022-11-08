全球景氣放緩，加上美國對中國祭出新一輪晶片管制措施，導致中國晶片進出口數量加速下滑。根據中國海關總署最新公布的數據，今年前10個月中國進口4580億個晶片，與比去年同期進口5279億個相比，下降了13.2%。在晶片出口量方面，也從去年同期的2582億個下降10.8%至2304億個。

根據《南華早報》報導，晶片一直是中國最大的進口產品，幾年前已經超過了原油和大宗商品，然而，根據中國官方海關數據，晶片進口量在年初開始萎縮，1月和2月的進口量創下自2020年初以來的首次年衰退情況。

中國海關總署7日公布最新數據，今年10月中國進口411億個晶片，比9月進口的476億個下降13.7%，在銷量加速下降之際，美國在10月初實施了新的進口管制，恰逢半導體行業的全球低迷，令該行業雪上加霜。

儘管晶片數量下降，但受到晶片價格上漲影響，中國10月晶片進口金額345億美元，前10月3511億美元，比去年同期上升1.3%。10月出口金額則為134億美元，累計前10月1292億美元，年增6.2%。

全球半導體產業轉向供應過剩，由於通貨膨脹和利率上升，市場對電子產品需求減少，半導體行業協會數據顯示，9月全球半導體銷售額年減3%。