HYUNDAI汽車對於移動生活的創新不僅以前瞻科技的領先者自居，更勇於成為擘劃移動未來世界的領航者，跨的每一步都是永不放棄，也是向自我的極限挑戰。HYUNDAI總代理南陽實業將自即日起至12月12日於三創生活園區舉辦「HYUNDAI汽車領馭未來品牌展」，

南陽實業表示，隨著疫情趨緩，國人對戶外休閒越加重視，對於車的需求不僅限於代步移動，更要如同像素方塊般聚散重組玩出對車輛的無限想像。今年初導入的IONIQ 5 電動車即是以創新設計開闢全新的移動生活體驗，同時也締造亮眼的銷售佳績，5月上市的未來旗艦商旅STARIA則以星艦概念外型、頭等艙等級座艙、人因化科技等獨特產品魅力，成為商旅車市場耀眼新星；9月展開預售的CUSTIN亦全新世代的設計語彙、豪華高規科技配備未上市即造成LMPV市場轟動。

南陽實業表示，這次於三創生活園區打造全新品牌概念快閃店，即是運用像素方塊元素營造出HYUNDAI汽車品牌未來感，以高科技含量的全陣容車款作為展示。依車款特性分別打造三大展區，分別為：打造豪華新定義的STARIA CEO旗艦商旅、SANTA FE Turbo-Hybrid進口LSUV；完美體現純電綠能與科技智能的IONIQ 5、KONA Electric；以及引領風潮榮獲年度風雲車大賞的TUCSON L、VENUE、性能酷跑旅KONA N line；還有備受車壇注目的CUSTIN預計11月9日起進駐展場。

HYUNDAI汽車希望透過全面進化的產品內涵，展現出領馭車壇未來造車工藝的品牌底蘊，同時傳遞HYUNDAI汽車品牌概念及未來願景。展出期間每週六、週日現場特別安排假日限定活動，運用IONIQ 5創新V2L外接供電系統延伸生活場域，讓你隨時皆能輕鬆獲得電力，只要完成現場拍照打卡任務，即可品嚐頂級精品Nespresso咖啡，歡迎所有消費者把握機會至台北三創生活園區賞車體驗。

假日期間，展區運用IONIQ 5創新V2L外接供電系統延伸生活場域，拍照打卡即可品嚐頂級精品Nespresso咖啡。（南陽實業提供）

HYUNDAI依車款特性分別打造三大展區。（南陽實業提供）