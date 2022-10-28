iRent「就i揪友節」時數禮券大方送

iRent共享汽機車宣布自即日起11月30日接續舉辦「就i揪友節」活動，將免費送給新會員60分鐘汽車時數，而舊用戶使用「好友推薦」分享iRent給新朋友，也可以獲得限量的7-11禮券與iRent折抵券抽獎機會。

和雲行動服務表示，iRent會員相當樂於將這項便利的移動服務與他人分享，平均每位會員會將iRent推薦給至少3位好友。為了感謝用戶的好評推薦，iRent特別舉辦期間限定的「就i揪友節」，除了在活動期間加入iRent成為會員的新朋友，皆可獲得60分鐘免費汽車時數，若輸入好友推薦碼，新會員可再拿60分鐘，最高可獲得120分鐘免費汽車時數。

另外，iRent針對舊用戶，在這段期間內使用「好友推薦」相揪朋友加入iRent，除了原本的60分鐘免費時數，加碼再抽限量300份iRent汽車1小時折抵券。如成功推薦3位以上好友加入，前333名推薦者可再獲得7-11百元禮券，數量有限。至於好友推薦機制中，推薦人如成功邀請被推薦人成為新會員，推薦人可獲得汽車時數30分鐘；被推薦人完成首租，推薦人可再獲得30分鐘。