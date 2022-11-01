法務部行政執行署全國13個分署，今天同步舉辦「123聯合拍賣會」，包括台灣紅檜、曳引車、BMW汽車等各式各樣的拍賣品，民眾踴躍參與競買，總拍定金額2857萬897元，將挹注國庫收入。

行政執行署表示，本次不動產拍定金額總計2037萬6150元，金額最高者為屏東分署拍賣屏東市歸義段土地1筆，占地700多坪，目前供停車場使用，以851萬6000元拍定，其次為高雄分署拍賣高雄市鼓山區龍華2小段土地3筆及建物1筆以446萬1000元拍定。

至於動產拍定金額總計819萬4747元，其中最受外界矚目且金額最高者為嘉義分署拍賣TOYOTA曳引車2部，拍定金額合計高達270萬元，其次為台灣紅檜，拍定金額為132萬5000元。

其他分署另有拍定BMW汽車、VOLKS WAGEN 轎車、國瑞客貨兩用廂型車、SUZUKI汽車、福特轎車、裕隆汽車、國瑞汽車、本田汽車、日產汽車、中華三菱汽車、ISUZU大貨車、山葉機車等，均以十分實惠的價格成交。其餘拍定或變賣之動產包含蘇格蘭威士忌、洋酒、聚寶盆藝品、小米智慧手環、封膜機、美髮商品、玩具、手套、毛巾、股票以及堆高機、挖土機、破碎機等多項物品。