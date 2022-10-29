媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文造假一事，遭台北地方法院通緝，日前他更爆出最新狀況，透露護照慘遭註銷，引起各界爭論。國民黨立委賴士葆怒批，蔡英文行徑讓人唾棄，時空彷彿回到白色恐怖威權時代，「綠色執政繼續複製白色恐怖的專斷獨裁，全然捨棄民主進步的價值！」

賴士葆今（29）日在臉書表示，蔡英文靠著國家機器的庇護，將論文封存30年，導致彭文正無計可施，流亡天涯，如今甚至連護照都被註銷，「時空好像回到白色恐怖的威權時代，政黨輪替之後，綠色執政繼續複製白色恐怖的專斷獨裁，全然捨棄民主進步的價值」。

「全民都不買單！」賴士葆指出，蔡英文日前用總統的名氣，出面捍衛林智堅論文的清白，但卻沒有說服力，就算撇開台大的公信力完勝蔡英文與民進黨，「民眾的整體觀感是一個涉嫌說謊作假的人替另一個涉嫌說謊作假的人辯護討清白，完全自失立場、自曝其短！」

賴士葆強調，蔡英文不敢將論文公諸於世，反而對尋求公理是非與真相的彭文正進行追殺，只會讓司法的公信力更加沉淪，將論文黑箱封存30年的行徑也更讓人唾棄。

外交部28日說明，本案駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，於法有據，駐處依規定查資發現，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院於110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函予彭，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。