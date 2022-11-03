蔡英文總統於民進黨中常會上喊「終結黑金迎回正義」，國民黨立委賴士葆表示，唾棄黑金是自古皆然的普世價值，因為黑金代表沒有公理是非加上罪惡與作惡，但是蔡英文獨自喊口號，必然蒼白心虛無力，因為她擁抱黑金的紀錄斑斑可考。

賴士葆質疑，司法檢調動起來，都是針對幾個藍營執政縣市加強看守，即便民進黨自家民代與黑金的連結見諸媒體屢見不鮮，蔡英文卻只允許民進黨內黑金存在，將矛頭對準在野執政的縣市，這樣終結黑金根本雙重標準。

賴士葆批評，白道肆虐猖狂危害社會絕不亞於黑道，請問政府利用公帑養網軍和側翼，在鍵盤後面抹黑攻擊非我族類，製造社會對立撕裂族群，這樣與黑道何異？檢調不能查，因為査到的都是自家派系的人，林秉樞案就是最好的例子。

他也提到，公共工程透過自家評審委給親綠廠商，天價造出的場館，漏水崩落坍塌的豆渣工程，最近桃園、新竹標榜五星級綠色執政的案例很多，這跟不公不義的黑道綁標一樣，用納稅人的錢圖利自家人，後果全民承擔。最令人痛心的是檢調不會查，因為沒有任何不法，一切不上網、不公告的限制性招標都是依法行政。過去2019年爆出高雄綠營人士尹立投標高雄市政府的19個標案，命中率百分之百，這樣巧合神奇就像比被雷打的機率還低。

賴士葆表示，這些不公義的標案委給自家人的案例沒有停止過，蔡英文從沒有想過要終結執政的「類黑金弊端以迎回正義」，選舉到了，檢調要查藍營執政的查賄熱區，卻包庇自家人，扯談什麼正義。