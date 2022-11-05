許多人面對愛情總有不少顧忌，擔心對方不喜歡自己、害怕對方有心儀對象，瞻前顧後而錯失不少機會，然而《搜狐網》運勢專欄就點名3星座女，一旦遇見心上人就會將矜持拋諸腦後，向對方勇敢示愛，就算要她們倒追也願意。

▍雙子座

雙子女是今朝有酒今朝醉的人，她們如果遇見心儀對象，就會誠實面對自己的感情勇敢追愛。雙子女在戀愛方面很有手段，不會傻傻地主動追求，而是靠著潛移默化的引導，讓對方愛上自己，在感情中也都是居於主導地位。

▍射手座

射手女待人處事看似溫和，沒有殺傷力，但其實她們是扮豬吃老虎，面對心儀對象時，會顛覆眾人的既定印象，將矜持拋諸腦後，勇於投直球示愛，對她們來說，在感情中誰追誰並不重要，只要能夠跟自己喜歡的人在一起就是一種幸運了。

▍水瓶座

水瓶女個性較內斂，如果發現心儀對象對自己有好感，她們可能就不會太主動，不過如果需要自己勇於追愛，她們也無所畏懼，更不會錯過機會。對她們來說，緣分是稍縱即逝的事情，雖然自己不對結果抱持執念，但也不願意白白錯過。