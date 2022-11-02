兄弟姊妹間的感情深厚，雖然是好事一樁，可是碰到這樣的情況你能接受嗎？一名人夫發文抱怨，自己一直在忍耐老婆愛當電燈泡的哥哥，不過日前他撞見老婆只圍著浴巾在哥哥房裡大啖酥雞，瞬間被點燃怒火，事後岳母不僅沒替他說話，還譴責他情緒太過激動，滿腹委屈的人夫只好發文宣洩。

「真的是我小心眼嗎？」原PO在《爆料公社APP-匿名公社》發文表示，老婆的2名哥哥婚前就沒給他好臉色看，而婚後彼此的關係也不見改善。前陣子他想和老婆單獨慶祝結婚周年，不料哥哥知道後，硬是要當電燈泡，4人一同前往餐廳吃飯，雖然老婆認為無妨，但原PO心裡很不是滋味：「看到他們3個走一起，把我丟在後面，讓我很不爽」。

原PO抱怨，婚後夫妻住在娘家，鮮少有獨處的時間，他已經很盡量忍耐。不過前幾天他下班回家時，看到老婆只圍著一條浴巾，在大哥房裡吃鹹酥雞，氣得他失去理智，狠狠發了一頓脾氣，而岳母得知原委後，卻認為他大驚小怪，讓原PO納悶：「我知道他們從小一塊長大，但現在他們都是成年人了，而且我跟老婆也結婚了，不是應該要尊重我嗎？」

貼文一出，有不少網友留言聲援原PO，「老婆這樣很不OK」、「寄人籬下很難有說話的餘地…」、「價值觀不同真的很難相處，而且感覺你老婆也不尊重你」、「圍個浴巾吃雞的確很奇怪」、「想辦法搬家吧」，不過也有人認為，某些家庭對性沒有太大顧慮，「可能真的很開放」。