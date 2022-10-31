每個人都希望可以談戀愛，但是有些人即使條件好身邊桃花多，卻寧可單身，因為不容易動心，《摘星工廠》運勢專欄指出天秤座、巨蟹座、射手座有寧缺勿濫的心態，他們希望可以遵從自己的心意， 來找尋適合的對象。

▍天秤座

天秤座的魅力值高，容易被人喜歡，但因人氣旺會讓別人感覺不易接近，真的敢對他們表白的人，其實不多，而且，天秤座喜歡當好人的個性，還會招來很多攔路的爛桃花。

▍巨蟹座

巨蟹座越成熟、越自信就越有桃花運，也是因為成熟與自信，讓他們在面對桃花運的時候，有著讓人著急的淡定，巨蟹座一旦成熟開始有自信了，就會樂於接受戀愛不是必須的、再深的愛也會淡去、要誠實地遵從自己的心意去選擇的觀念，因此即使桃花多，也不容易心動。

▍射手座

桃花多，對射手座的心理影響其實不大，射手座不會趁機變成一個花心的人，不會養著備胎來敗壞自己的形象，他們對於自己想要什麼樣的對象，還是非常堅持的，射手座喜歡自己去追緣分，當追求者變多時，會讓他們對戀愛沒什麼期待了。