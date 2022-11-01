在戀愛時，儘管有些男生擔心對女朋友太好，會把女朋友寵成公主，到時一發不可收拾，但女朋友還是得寵，唯有這樣關係才會更加緊密，《摘星工廠》運勢專欄指出獅子女、天蠍女、雙魚女會越寵越可愛，但如果男生不寵還冷淡對待，就會加倍奉還。

▍獅子女

獅子女談戀愛的潛意識原因之一是，想當個小貓一樣被寵愛、依靠，而有了男友之後，這個潛意識會成為她們的要求與期望，男朋友若能滿足，她就會不自覺地放軟姿態，隱藏起強勢的天性，讓自己更可愛，但如果男朋友根本不寵，她就會爭取想要的東西，變成霸氣的獅子王。

▍天蠍女

天蠍女敢愛敢恨的個性，必定是知恩圖報、有怨必報的性格，在戀愛中，天蠍女不太計較自己的付出，也常常屬於會全力配合的那一方，但男朋友必須讓天蠍女知道自己的愛是值得的，如果男朋友給了她們滿滿的愛，天蠍女就會付出更多，但若讓天蠍女失望，她就會有懲罰男友的念頭了。

▍雙魚女

雙魚女享受愛情，享受付出的溫馨感，傻里傻氣的，得到一點溫暖就恨不得送上全部，但是只要雙魚女從男友這裡得不到想要的溫暖時，她的理智會上線，提醒自己要做個追求幸福的人，當壞人也要為自己壞。