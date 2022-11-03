大陸浙江一名媽媽透露，3歲女兒在三更半夜時突然指著牆上的風景畫，不斷說著「孩子」，但她順著女兒指的方向看去卻什麼都沒有，追問後女兒的反應更讓她瞬間背脊發涼。

綜合陸媒報導，浙江衢州一名媽媽指出，有天深夜正準備和女兒一起睡覺時，女兒卻突然指著房間牆上的風景畫，並一直說著「孩子」，當下她順著女兒手指的方向看去，眼前沒有任何孩子，風景畫上面也沒有孩子的畫像，讓她越想越不安。

緊接著媽媽不斷詢問女兒「孩子在哪裡？孩子在畫上面嗎？」想搞清楚女兒口中的「孩子」是什麼以及確切在哪裡，但女兒只是一直指著風景畫的方向，語意含糊，她也始終不知道「孩子」的真面目是什麼，嚇得她冷汗直流。

該名媽媽表示，風景畫是多年前友人饋贈的，但女兒的反應卻讓她十分不安，坦言如果情況再繼續，不排除直接將畫作丟掉。影片曝光後嚇壞不少網友，直呼「細思極恐」、「孩子眼淨，能看到鬼」，但也有人認為小孩童言童語，不必過度恐慌，「我女兒小時候每次都指壁虎說BiBi，不代表什麼」、「可能孩子看到的是自己的倒影」。