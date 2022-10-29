兩個人在一起有許多地方需要磨合和包容理解，不過有些人當你走進他們的世界越深，越覺得他們本身更深不可測，之前看到的都是冰山一角。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，越相愛越讓人捉摸不透，尤其第一名容易讓另一半覺得挫敗，愛著愛著就散了。

▍TOP3 天蠍座

天蠍座口風相當緊，如果不想讓對方知道的事情，無論怎麼試探，他們絕對不會透露出一字半句，加上天蠍座個人色彩濃厚，經常給人一種神祕感，隨著相愛時間越久，越覺得他們神祕莫測，難以看透。不過天蠍座的愛是無庸置疑的，他們從來都不是隨意將就的人，一旦愛上就十分真摯。

▍TOP2 雙子座

雙子座聰明伶俐，待人處事一直很有底線，該讓另一半知道的事情從來不會有所隱瞞，但不想讓對方了解的事情同樣不會透露半句。面對愛情，雙子座相當寵溺另一半，並且深情的呵護對方，但也會保持自己的原則，不會為愛改變自己的底線，另一半也很難看透他們的心思，不過雙子座的真心是無庸置疑的。

▍TOP1 水瓶座

水瓶座十分重視隱私，不喜歡向他人吐露自己的心思，即便是另一半也會保持一定的私人空間，不讓另一半越雷池一步，這也使得對方越愛越感到挫敗，甚至容易愛著愛著就散了。但其實水瓶座為人坦承真摯，只是原則性強，不願違背自己的心意做事，所以不會主動向他人透露隱私。