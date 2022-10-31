轉眼間2022年也即將進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、處女座、水瓶座年底前鹹魚翻身，不僅財運上漲，有望升職加薪，還有機會發橫財，甚至一夕暴富，只要努力衝刺，就能讓錢進到自己口袋。

▍牡羊座

牡羊座上半年拒絕了一切要花錢的活動，不過年底吉星進入牡羊的正財宮位，讓他們有機會鹹魚翻身，不僅財運轉旺，存款上漲，還能一掃霉運，好事不斷，晚上連作夢都會笑。

▍處女座

處女座上半年經歷了累、苦、窮，不過好消息是，年底水星會為處女的財帛宮注入一波嶄新的生命力，事業及財運都雙雙提升，不僅升職加薪，還會有飛來的橫財，只要抓住機會努力衝刺，就能讓錢進到自己口袋。

▍水瓶座

水瓶座年底的財運特別旺！隨著水逆結束，加上天王星運勢突變，水瓶的財運瞬間提升，各種好運接踵而來，若能抓住機會，不僅工作順利，還有望升職，存款自然能夠不斷增長，如果是生意人的話，甚至有機會一夕暴富。